Unfall beim Auffahren auf die L770

Zu einem Unfall mit einem Motorrad ist es gekommen, als ein Golf-Fahrer am Samstagnachmittag auf die L770 auffahren wollte.

Der Biker zog sich dabei nach Polizeiangaben schwere Verletzungen zu.

Ein Mindener befuhr gegen 16.15 Uhr die Nordrampe der B 61, um auf die L 770 aufzufahren. Dort hielt der 18-Jährige zunächst mit seinem Golf an. Anschließend bog er auf die Landesstraße in Richtung Espelkamp ein. Es kam zur Kollision mit dem Krad-Fahrer aus Recke im Tecklenburger Land, der mit seiner BMW ebenfalls in Richtung Espelkamp fuhr. Der 62-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt und anschließend ins Klinikum Minden gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Rettungsmaßnahmen musste die L 770 für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt werden.