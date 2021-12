Unfall fordert zwei Todesopfer

Der Bad Wünnenberger Ortsteil Leiberg steht unter Schock. Bei einem tragischen Verkehrsunfall sind in der Nacht zum Samstag zwei junge Männer ums Leben gekommen.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Motorblock aus dem Wagen gerissen und landete im Straßengraben. Der Mercedes C 63 AMG wurde völlig zerstört.

Ein weiterer Mitfahrer, der auf der Rückbank des Unfallfahrzeuges saß, überlebte schwer verletzt. Er befindet sich nach einer ersten Operation weiterhin im Krankenhaus. Alle drei Männer waren oder sind in der ersten Mannschaft der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg aktiv, die ihr Bezirksligaspiel gegen Mastbruch am Sonntag absagte. Stattdessen fanden sich Fußballer und Mitbürger tief betroffen zu einer Andacht am Sportplatz ein.