Unfall in strömendem Regen

Zwei Autoinsassen sind am Mittwochmorgen an der Warburger Autobahnkreuzung zur A44 bei einem Unfall verletzt worden. Die Bundesstraße 252 wurde für 90 Minuten gesperrt, der Verkehr von der Autobahn unter anderem, über Wormeln und die Warburger Altstadt umgeleitet.

Bei einem Unfall an der Autobahnabfahrt aus Richtung Dortmund sind zwei Fahrer am Mittwochmorgen leicht verletzt worden. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Nach Angaben der Polizei an der Unfallstelle war ein 66-jähriger Germeter gegen 9.30 Uhr mit seinem Fiat Spider auf der Ostwestfalenstraße in Richtung Welda gefahren. Zeitgleich bog ein 49-Jähriger mit seinem BMW von der A44 aus Richtung Dortmund kommend ab. Nach Zeugenaussagen missachtete der Dortmunder dann das Stoppschild, bog auf die Ostwestfalenstraße in Richtung Warburg ein und stieß mit dem Cabrio des 66-Jährigen zusammen.

Feuerwehrleute aus Germete, Ossendorf, Warburg und Wormeln rückten daraufhin aus, um die Unfallstelle zu sichern. Im strömenden Regen waren auch große Mengen Benzin und Öl ausgelaufen, die zum Teil mit Ölsperren abgefangen wurden. Die Untere Wasserbehörde wurde informiert, um sich die Verunreinigung vor Ort anzusehen. Bis auf eine gründliche Reinigung der Straße waren aber keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich.