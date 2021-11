Unfall mit Kreuz: Junge wird obduziert

Ein sieben Jahre alter Junge ist am Donnerstagnachmittag in Büren-Brenken (Kreis Paderborn) beim Spielen vor den Augen eines anderen Kindes ums Leben gekommen. Der Schüler wurde von einem Gedenkkreuz aus Sandstein erschlagen und soll jetzt obduziert werden.

Das Kreuz stand seit Jahrzehnten neben der Landstraße 637 auf einem Sandsteinsockel und erinnerte an den Landwirt Joh. Schlüter, genannt Schäfermeier. Er war hier am 19. November 1941 mit seinem Trecker tödlich verunglückt. „Das Kreuz wurde von seiner Witwe aufgestellt. Wann genau, das wissen wir nicht“, sagte am Freitag eine Verwandte. Sie sprach von einem tragischen Unglück, das am Donnerstag geschehen sei.