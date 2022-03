Unfall nach Cannabis-Konsum

Gleich mehrfach ist ein 22-Jähriger aus Bielefeld am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Wertherstraße in Enger gegen Bäume gefahren. Er stand unter Drogeneinfluss.

Der nach Angaben der Polizei sportlich aussehende Pkw war beim Eintreffen der Beamten an der vorderen Radaufhängung und an der weiteren Karosserie erheblich verformt. Das lag wohl an mehreren Zusammenstößen mit den dortigen Bäumen am rechten wie linken Fahrbahnrand. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro angegeben.

Es waren zudem Leitpfosten abgerissen und die Rinde der Bäume in verschiedenen Höhen beschädigt. Der Fahrer musste sich im späteren Verlauf der Unfallaufnahme einem Drogenvortest unterziehen, der auf den Stoff Cannabis positiv reagierte. Ein Richter ordnete daraufhin die Entnahme der Blutprobe an, die durch einen Arzt in der Polizeiwache Enger durchgeführt wurde. Das Ergebnis bleibe abzuwarten.

Die Polizei warnt davor, nach dem Konsum von Drogen am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Nachwirkung von derlei Substanzen sei nicht berechenbar. „Aus diesem Grunde passen die Teilnahme als Fahrer eines Automobils nicht mit dem Konsum, wie in diesem Fall, zusammen“, so die Beamten.

Die Polizei im Kreis Herford weist in diesem Zusammenhang auf das Präventionsprogramm Crashkurs für junge Fahrer hin.