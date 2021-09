Unfall nach Wendemanöver auf der B64

Bei einem Unfall auf der B 64 am Stellberg bei Bad Driburg haben sich mehrere Personen verletzt.

Eine Frau (40) aus dem Kreis Höxter war am Samstag, 25. September, gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße mit ihrem Opel unterwegs. Hinter der Abfahrt nach Bad Driburg fuhr sie auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Paderborn.

Wendemanöver auf der Bundesstraße

Ein hinter ihr fahrender Mann (47), der ebenfalls aus dem Kreis Höxter stammt und in Richtung Paderborn unterwegs war, befand sich mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen, als die Opel-Fahrerin trotz durchgezogener Linie ein Wendemanöver einleitete, um wieder Richtung Bad Driburg fahren zu können. Der BMW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Opel nicht verhindern. Der BMW kollidierte mit dem linken Heckbereich des Opel.

Bei dem Unfall verletzte sich die Opel-Fahrerin und musste vor Ort von Rettungskräften versorgt werden. Ein sich in dem Wagen ebenfalls befindendes Kleinkind verletzte sich nicht. Eine Beifahrerin (44) aus dem BMW musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, ein weiterer Insasse (21) verletzte sich leicht. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Der Opel war aufgrund des erheblichen Heckschadens und der BMW aufgrund des erheblichen Frontschadens nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Führerschein sichergestellt

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn stellten die Polizeibeamten den Führerschein der Opel-Fahrerin sicher. Die B 64 zwischen der Abfahrt Bad Driburg und der K 18 wurde für die Unfallaufnahme und die Rettungsmaßnahmen gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.