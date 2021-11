Unfälle unter Alkoholeinfluss

Paderborn

Bei zwei Unfällen in Paderborn am Wochenende war Alkohol im Spiel. Laut Polizei flüchtete am Freitagabend ein 69-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss, nachdem er ein Polizeiwagen auf der B1 in Richtung Schloß Neuhaus touchiert hatte. Nach einem Alleinunfall am frühen Samstagmorgen in Elsen wurde bei einem 22-jährigen Autofahrer Alkoholgenuss festgestellt. Die Führerscheine der beiden Autofahrer wurden sichergestellt.