Unfallfahrer flüchtet zu Fuß

Ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen: 25-jähriger Herforder lässt Auto an der Eckendorfer Straße in Bielefeld stehen

Bielefeld/Herford

Nach einem Verkehrsunfall an der Eckendorfer Straße in Bielefeld ließ ein 25-jähriger Herforder am vergangenen Freitagabend seinen nicht mehr fahrbereiten Pkw zurück und flüchtete zu Fuß. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und an dem Auto befanden sich gefälschte Kennzeichen.