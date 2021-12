„Ungewöhnliche Orte probieren“

Allenthalben Erleichterung jetzt also nach der Wahl. „Denn nachdem viele Mitglieder des bisherigen Vorstands in den vergangenen Jahren berufs- oder studienbedingt Werther verlassen hatten, war die Sorge groß, ob der Verein – gerade auch in der Coronazeit – überleben könnte“, schildert Volker Becker, Gemeindepädagoge bei der Evangelischen Kirchengemeinde Werther. „So war es still geworden, der CVJM trat nur noch bei wenigen Veranstaltungen in Erscheinung.“

Das solle sich nun wieder ändern: „Die fünf neuen Vorstandsmitglieder haben sich einiges vorgenommen und möchten, wenn auch langsam und nach Kräften, wieder einiges auf die Beine stellen“, kündigt Becker an und nennt einige Vorhaben: Geplant sei unter anderem ein neues Jugendgottesdienst-Format, das den „Jacobi-live“-Gottesdienst viermal im Jahr ergänzen soll, im Idealfall schon ab März 2022: „Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten mit Rahmenprogramm; vielleicht mal in einer alten Fabrikhalle, im Freibad oder auf einem Stoppelfeld“, verrät der Gemeindepädagoge.

Jugendräume im Gemeindehaus sollen umgestaltet werden

Auch die Jugendräume im Gemeindehaus sollen noch einmal ein anderes Gesicht bekommen, unter anderem der Eingang als Zugang zu den CVJM-Gruppen erkenntlich gemacht werden.

„Sicherlich stehen auch noch weitere Neuerungen an. Aber zunächst muss sich der neue Vorstand in die Aufgaben einarbeiten“, gibt Becker zu bedenken. Die Teilnehmenden der Jahreshauptversammlung seien jedenfalls sichtlich erleichtert gewesen, dass der CVJM Werther nun mit einer jungen Leitungsmannschaft weiter bestehen kann. Weitere Informationen zu Gruppen und Angeboten finden Interessierte unter www.juenger-halle.de (Ev. Jugend/CVJM Werther).