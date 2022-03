Uni Bielefeld prüft Rede von Prof. Schwab

Der an der Bielefelder Fakultät für Rechtswissenschaft lehrende Schwab soll in einer 30-minütigen Rede gegen Presse und Medien gehetzt und mit dem Publikum skandiert haben: „Lauterbach muss weg!“ - „Widerstand, Widerstand!“ - „Scholz muss weg!“ Sowohl Lauterbach als auch kritische Journalisten habe Schwab der Volksverhetzung bezichtigt, stellt der Asta in einem Rundbrief fest. Die Asta wirft dem Professor vor, sein Universitäts-Büro für die Verbreitung seiner Verschwörungstheorien zu nutzen und für die den Querdenkern nahe stehende Partei „Die Basis“ für den Landtag zu kandidieren.

