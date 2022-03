Universität Paderborn zeichnet Abschluss- und Forschungsarbeiten aus

So ging der Preis für herausragende Dissertationen an Amelie Bender, Christian Braun, Lea Budde, Leander Claes sowie Julian Decius. Für ihre Abschlussarbeiten wurden Dorian Rudolph und Edina Kampmann ausgezeichnet. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) verlieh die Preise für ausländische Studenten an der Universität Paderborn an Nhi Thao Do aus Vietnam und Ashwin Prasad Shivarpatna aus Indien.

Juniorprofessor Hans-Georg Steinrück wurde mit dem Forschungspreis ausgezeichnet. Seine Forschung im Bereich der Elektrochemie konzentriert sich auf die Entsalzung von Wasser mit Entsalzungsbatterien. Eine Technologie, die derzeit in den Kinderschuhen stecke, aber viel Potenzial biete.

Innovativ unterwegs in die Zukunft

Die Laudatoren betonten, dass die Arbeiten nur einen kleinen Teil der exzellenten Forschungsarbeit an der Universität repräsentieren würden.