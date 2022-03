„Unlösbar gibt es nicht“

Gespräch mit Schulleiterin Ulla Husemann: Wie die PAB-Gesamtschule ukrainische Schüler auch in Werther integrieren will

Werther

Die „kleine Generalprobe“ läuft bislang erfolgreich: Neun Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine hat die PAB-Gesamtschule aktuell am Standort in Werther aufgenommen, fünf weitere in Borgholzhausen. Sehr viele weitere dürften folgen. Schulleiterin Ulla Husemann und ihr Kollegium wollen ihnen einen passgenauen Regelunterricht ermöglichen, einen möglichst „normalen“ Schulalltag – und damit eine soziale Integration.

Von Volker Hagemann