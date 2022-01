„Unser Bund steht fest“

Zum Hochfest des heiligen Julian, dem Schutzpatron des französischen Bistums Le Mans, hat Erzbischof Hans-Josef Becker am Sonntag in einem Videogruß die Verbundenheit zwischen dem Erzbistum Paderborn und dessen Partner-Bistum in Frankreich bekräftigt.

Im Januar 2020 konnten die Menschen im Bistum Le Mans und aus dem Erzbistum Paderborn vor der Corona-Pandemie das letzte Mal gemeinsam in Le Mans das Juliansfest feiern, hier Bischof Yves Le Saux (rechts) und Erzbischof Hans-Josef Becker beim Pontifikalamt in der Kathedrale von Le Mans.

Die Überführung der Reliquien des heiligen Liborius von Le Mans nach Paderborn 836 begründete den „Liebesbund ewiger Bruderschaft“ zwischen den Diözesen. Coronabedingt konnten Erzbischof Becker und Generalvikar Alfons Hardt wieder nicht nach Le Mans reisen.

Unter normalen Umständen fährt eine große Delegation der „Deutsch-französischen St. Liborius-Fraternität“ und ihrer Jugendabteilung zum Juliansfest. Le Mans Bischof Yves Le Saux konnte am Sonntag in der Kathedrale seines Bistums wieder ein Pontifikalamt zum Hochfest des Schutzpatrons seiner Diözese feiern. 2021 fanden die Festlichkeiten nur dezentral in den Kirchengemeinden statt. Normalerweise konzelebriert Becker im feierlichen Pontifikalamt und richtet ein Grußwort an die Gläubigen.

Es mache ihn traurig, beteuert Erzbischof Becker in seiner Videobotschaft, dass die Pandemie die Menschen in Le Mans und Paderborn schon seit zwei Jahren trenne. In der aktuellen Situation entstehe die Frage, worauf überhaupt noch vertraut werden könne. „Wir haben nicht alles selbst in der Hand“, sagt der Erzbischof, ermutigt jedoch zugleich: „Wir dürfen hoffen, dass der Herr der Geschichte bei uns bleibt: Jesus Christus ist unsere Stärke.“

Partnerstädte im Porträt Foto: Die meisten Paderborner kennen die Städtepartnerschaft zwischen dem französischen Le Mans und Paderborn. Viele wissen aber nichts von den Städtepartnerschaften in den umliegenden Orten des Kreises Paderborn. So riefen im vergangenen Jahr die Mitglieder der Deutsch-Französischen Gesellschaft Paderborn (DFG) eine Veranstaltungsreihe ins Leben, in der genau diese Städtepartnerschaften vorgestellt werden.

Am Dienstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, wird die Reihe mit den Partnerschaften von Salzkotten und Borchen-Alfen fortgeführt. Annette Stacke werde die Partnerschaft zwischen Salzkotten und Belleville-en-Beaujolais präsentieren, Jutta Hopp vom Deutsch-Französischen Freundeskreis Alfen die Partnerschaft zu Noyen-sur-Sarthe, teilte die DFG Paderborn mit. Die Veranstaltung findet digital über Zoom statt.



Den Link finden Mitglieder und Interessierte online unter www.dfg-paderborn.de. Ab 19 Uhr kann man sich einloggen.

Die Vorträge beginnen um 19.30 Uhr. ...

Der „Liebesbund ewiger Bruderschaft“ habe die „Katastrophen und Desaster der Geschichte überstanden“, so Becker. „Wie viele Naturkatastrophen und Kriege gab es in dieser Zeit, wie viel Leid und wie viel Hass. Und ohne Unterbrechung ist unser Bund doch immer fest geblieben.“ Besonders dankbar zeigt sich Erzbischof Becker dafür, „dass unsere Jugendarbeit in den letzten Jahren so stark erblühen konnte“. Eine Ermutigung sei der Besuch einer kleinen Delegation aus Le Mans zum Herbstlibori-Fest 2021 in Paderborn gewesen: „Das war ein wichtiges Zeichen eurer Freundschaft“, dankt Becker.

In diesem Jahr bringen Propst Dietmar Röttger aus Soest und Pfarrer Reinhard Bürger aus Dortmund von der St. Liborius-Fraternität stellvertretend die „Wertschätzung und Verbundenheit“ des Erzbistums Paderborn in Le Mans zum Ausdruck. Für den Besuch seien bereits zwei Busse aus dem Erzbistum Paderborn ausgebucht gewesen, so Röttger. Sein und Bürgers Besuch machten jedoch deutlich, dass der „Liebesbund ewiger Bruderschaft“ auch in Pandemie-Zeiten bestehen bleibe.