Aufgeregt erzählen zwei Mädchen von Schneewittchen und Mozart. Doch wer sofort an vergiftete Äpfel und die Zauberflöte denkt, ist schief gewickelt. Die beiden Mädels wollen sofort ihr Lieblingspony und den Esel zeigen. Denn die gehören einfach zum Waldkindergarten Sennefüchse in Hövelhof dazu – genauso wie Pony Esme, die Alpakas Mick, Mogli und Merlin, zahlreiche Hühner, zwei Kaninchen und Katze Sina. In der vergangenen Woche hat der Bildungsausschuss zugestimmt, dass die Gemeinde Hövelhof auch weiterhin den Trägeranteil für den Waldkindergarten der Naturschutz-Stiftung Senne übernimmt.

„Morgens ist erst einmal das Versorgen der Tiere angesagt“, erklärt Kita-Leiterin Irene Bröckling (60). Denn es gibt fest Rituale bei den 45 Kindern und neun Mitarbeitern an der Staumühler Straße 237. Auch Ordnung und das Frühstück draußen gehören dazu. Eigentlich gehen die Kinder nur zum Wickeln und zum Mittagsschlaf rein. „Unser Leben spielt sich draußen ab“, sagt Irene Bröckling und zeigt die Außengarderobe mit Matschhosen und Gummistiefeln und Mützen. Spielsachen gibt es wenig, es fehlt den Kinder aber auch nicht. „Die Natur bietet so viel Spielmöglichkeiten.“

Es gibt den Bereich um den Hof, wo die Kinder auch eine Werkstatt und die Geschichtenstube haben und die meisten Tiere in ihrer Nähe sind. Auch das Sennelädchen ist hier, in dem die Vorschulkinder regelmäßig die Eier von den eigenen Hühnern und selbst gemachte Marmelade verkaufen und so nebenbei den Umgang mit Geld ein wenig kennenlernen.

Doch das Gelände ist riesig. Das Reich der Kleinsten – der Wichtel –, die zwei bis drei Jahre alt sind, nennt sich Wichtelplatz. Hier gibt es ein Häuschen mit einer ausklappbaren Wickelkommode, ein Tipi und jede Menge, was der Wald von sich aus mitbringt.

Der Sonnenplatz wird im Wechsel von verschiedenen Kindern des zweigruppigen Kindergartens genutzt. Hier gibt es Labyrinthe aus Stöckern, eine Waldküche, Kletterelemente und natürlich ein stilles Örtchen mit Töpfchen. Ein ausgeklügeltes System zum Händewaschen wurde ebenfalls ausgetüftelt. „Wenn man der erste Waldkindergarten im Kreis Paderborn ist, muss man viele Wege als erstes gehen“, sagt Irene Bröckling. Denn den Waldkindergarten gibt es bereits seit 2007. „Damals wurde ich oft belächelt für meine Idee“, sagt sie. Damals war Nachhaltigkeit für viele noch ein Fremdwort, heute ist es in aller Munde.

Die Morgenkreise werden nicht nur in deutscher Sprache gemacht. Es fließen auch Elemente in Gebärdensprache und Englisch mit ein. Denn in den Anfängen waren viele Kinder britischer Soldaten im Waldkindergarten und ein gehörloses Kind hat dafür gesorgt, dass alle Erzieher Gebärdensprache lernten.

Hier dürfen die Kinder auch sägen und schnitzen. „Das unterschreiben alle Eltern am Anfang“, sagt die Kita-Leiterin. Und natürlich geht es auch bei schlechtem Wetter raus. „Das macht den Kindern weniger aus als so manche Erwachsene denken. So ein Regentag macht den meisten Kindern große Freude“, sagt Irene Bröckling lachend. Und es ist nicht zu übersehen, dass der Waldkindergarten ihr Baby ist. Nicht nur das Gelände gehört ihr und ihrem Mann. Auch die Idee, für die sie einst belächelt wurde, stammt von ihr. „Und ich liebe sie bis heute.“