Unbequem, provozierend, mahnend, aber gleichzeitig auch ungeheuer realistisch – so lässt sich eine neue Ausstellung im Bünder Museum charakterisieren, die an diesem Sonntag, 7. August, um 11 Uhr eröffnet wird.

Unter dem Titel „Unser Planet, unsere Regeln – geliebt, gequält, gegessen“ zeigt Museumsleiter Michael Strauß, der das Konzept für den wissenschaftlichen Teil der Ausstellung entworfen hat, wie der Mensch mit der Erde und der Natur umgeht. Strauß hat 20 Regeln formuliert, die – vom Stil her an die Zehn Gebote angelehnt – provokant beschreiben, wie die Menschheit sich in den letzten 9000 Jahren diesen Planeten angeeignet hat. Eine Aneignung, die – so suggeriert die Ausstellung – nahezu ungebremst auf eine Katastrophe hinausläuft.