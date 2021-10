Unsere Arbeitswelt von morgen

Paderborn

Wie sieht unsere Arbeitswelt künftig aus? Inwieweit verändern Digitalisierung und Nachhaltigkeit unsere Jobs und unser Leben? Wodurch wird das Verhältnis zwischen Mensch und Technik in Zukunft geprägt? Über die Forschung an der Universität Paderborn zu diesen Fragen hat sich NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen am Freitag im Zuge ihrer Forschungsreise „#möglichermacher“ informiert.

Von Matthias Band