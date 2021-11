„Unsere Infrastruktur steht. Allerdings müssen wir unsere Kapazitäten wieder hochfahren und Mitarbeiter für die Testungen akquirieren“, fügt er hinzu.

Annähernd zwei Drittel der Test-Apotheken haben diese Dienstleistung auch weiter angeboten, nachdem die Covid-Schnelltests vorübergehend für die meisten Bürger nicht mehr kostenfrei durchgeführt werden konnten, allerdings mussten sie das Angebot deutlich einschränken. Das zeigt eine Umfrage des Unternehmens Vertical Life, das die Schnelltest-Software No-Q entwickelt hat.

Um die vierte Welle zu brechen, sei es dringend erforderlich, den Winter über allen Bürgern Testangebote zu machen, auch um etwaige Impfdurchbrüche zu erkennen, sagt Thomas Rochell. An seinen drei Standorten in Beverungen und Brakel seit bereits eine gestiegene Nachfrage zu beobachten, „Hatten wir letzte Woche noch fünf oder sechs Tests über den ganzen Tag verteilt, liegen wir heute bei 30 bis 40.“ Und das seien nicht nur Menschen, die den Test zwingend brauchen. „Viele sind dabei, die doppelt geimpft sind, aber sicher sein wollen, das Virus nicht unbemerkt in sich zu tragen und damit übertragen zu können.“

Politik hat falsch entschieden

Bereits im Sommer sei absehbar gewesen, dass man weiter Bürgertests benötige, wenn die Impfquote nicht deutlich über 80 Prozent liege. Die Entscheidung der Politik, die kostenlosen Tests ausgerechnet zum Herbst einzustellen, sei ein Fehler gewesen, der nun korrigiert werden müsse. Um den Menschen Sicherheit zu geben und einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten, würden die Apotheken ihre Testangebote der Nachfrage entsprechend wieder erhöhen, so Rochell, auch wenn die vergangenen eineinhalb Corona-Jahre bereits sehr kräftezehrend gewesen seien und die derzeit starke Welle von Erkältungskrankheiten die Teams enorm fordere.

Apotheken bieten sich als Impf-Ort an

Nahezu 90 Prozent der Apotheker sind innerlich darauf vorbereitet, dass in der Pandemie weitere wichtige Aufgaben zu deren Bewältigung auf sie zukommen. Auch das belegt die bundesweite Umfrage von Vertical Life unter 438 Teilnehmern. Zwei Drittel der Apotheker sind grundsätzlich bereit, auch Covid-Impfungen durchzuführen. „Wenn Covid-Impfungen künftig niedrigschwelliger durchgeführt werden sollen, zum Beispiel wegen zu geringer Impfquoten, dann bietet sich die Apotheke vor Ort ideal an“, so Thomas Rochell. „Wir stehen grundsätzlich bereit, falls die Politik dies wünscht.“

„Denn“, so appelliert der Beverunger Apotheker, „nur das Impfen hilft“. 90 Prozent der Corona-Patienten, die momentan auf Intensivstationen liegen, sind Ungeimpfte.

Um die Impfquote zu erhöhen, hat ein Mitglied des Deutschen Ethikrates jetzt vorgeschlagen, Videos von Intensivstationen zu veröffentlichen – angelehnt an die „Schock-Fotos“ auf Zigarettenpackungen.