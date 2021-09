„Unsere Kinder müssen Vorrang haben“

Coronabedingt haben zahlreiche Grundschulkinder in den vergangenen Monaten nicht richtig das Schwimmen erlernen können oder bereits Erlerntes wieder verlernt. Besonders den acht- bis zwölfjährigen Kindern sollen vorrangig Schwimmkurse angeboten werden – wenn es die neue Coronaschutzverordnung zulässt, die am 20. September landesweit in Kraft treten soll. Via Onlineformular kann bereits der Bedarf von Eltern bei der Stadt angemeldet werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar