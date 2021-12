Unter besonderen Umständen

Halle

Weihnachten – das Fest, das die Geburt Jesu Christi und die Nächstenliebe zelebriert, spielt für viele Menschen eine sehr große Rolle. Gottesdienste sind insbesondere an den Weihnachtsfeiertagen gut besucht, doch aufgrund der Pandemie mussten in diesen Tagen weniger Menschen als sonst üblich in den lokalen Gotteshäusern Platz nehmen. Es galten verschiedene Hygienekonzepte, die den Menschen Teilhabe und ein Weihnachtsfest in der Gemeinschaft ermöglichten – insbesondere für all jene wichtig, die sonst alleine wären.

Von Malte Krammenschneider