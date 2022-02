Bielefeld

Das zweite Jahr in Folge mit Corona war für das Bielefelder Amtsgericht kein leichtes. „2021 stand unter dem Bann der Pandemie“, zog Amtsgerichtsdirektor Jens Gnisa Bilanz. Er betonte, dass das Amtsgericht Bielefeld, übrigens das größte in OWL, gleichwohl seinen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen sei.

Von Jens Heinze