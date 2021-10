Unter den Augen von Ex-Profi David Ulm

Müde und glücklich – so lassen sich die fünf Ferientage der ersten Fußballschule des SW Sende wohl zusammenfassen. Der Kicker-Nachwuchs ist vom professionellen Training im Waldstadion begeistert.

Die Macher, die Jugendabteilung des SWS, freuen sich über das große Interesse der 55 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren und feilen trotz aller Anstrengungen bereits an einer Wiederholung.

„Wir haben unsere erste Fußballschule komplett alleine auf die Beine gestellt. Dazu gehören eine Menge Arbeit und ehrenamtlicher Fleiß vieler helfenden Hände und Köpfe. Genau das zeichnet unseren Verein aus. Deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr über das positive Feedback der Kinder“, sagt Jugendleiter Florian Krieg. Neben Spielen, die sich rund um den Ball drehen, kleinen Wettbewerben und dem großen Abschlussturnier am letzten Tag der Fußballschule mit den lizenzierten Trainern und Trainerinnen des SWS gefällt den Nachwuchstalenten auch das intensive Techniktraining mit dem ehemaligen Arminia-Kicker David Ulm. „Ich habe hier große Talente entdeckt und finde das Fußballverständnis gerade der jüngeren Spieler wirklich bemerkenswert“, sagt der Ex-Mittelfeldspieler und Fußballlehrer aus Verl, dem sein Einsatz beim Ortsnachbarn „enorm viel Spaß“ gemacht hat.

Das Erlernte stellen die Kinder bei der Abnahme des Fußballabzeichens „Westfalenpferdchen” des FLVW (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen) unter Beweis. „Alleingang und Torschuss, Dribbling, An- und Mitnahme des Balls – das und mehr war Bestandteil der Prüfung, die alle Kinder bestanden haben“, sagt Jugendgeschäftsführer Garrit Kniepkamp. So viel körperlicher Einsatz kostet natürlich jede Menge Energie, die erneuert werden will.

72 Kilogramm Bananen, 400 Äpfel, 500 Müsliriegel, literweise Wasser sowie 250 Würstchen und etliche Kilogramm Pommes beim Abschlussessen am letzten Tag der Fußballschule sind verputzt worden. Das tägliche Mittagessen, das weitere ehrenamtliche Helferinnen ausgeben, liefert der Stukenbrocker Partyservice Sander, finanzielle Unterstützung der Fußballschule leistet die Kreissparkasse, der Elli-Markt hilft bei der Bestellung der Waren.

„Unser Platzwart Udo Fortkemper hat täglich dafür gesorgt, dass alles bestens für die Kinder vorbereitet gewesen ist”, sagt Florian Krieg lobend und freut sich auch darüber, dass mit Toni Mayer und Finn Jaster zwei ehemalige Spieler der ersten Mannschaft Trainingseinheiten mit den Kids übernommen haben.