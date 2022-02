Unter den Solarmodulen wachsen Beeren

Auf dem Gelände der Landesgartenschau in Höxter soll eine so genannte Agri-Photo­voltaik­anlage gebaut werden. Entstehen soll sie im Archäologiepark am Corveyer Hafen.

Mit der Photovoltaikanlage soll das Besucherzentrum im Archäologiepark mit Strom versorgt werden. Auch eine Wasserstoffspeichereinheit soll gebaut werden. Um Platz für die Anlage zu schaffen, werden die Flächen für die Blumenhalle und einen temporären Pavillon reduziert. Die Module zur Sonnenstromerzeugung werden bei Agri-PV-Anlagen so aufgeständert, dass darunter noch Ackerbau betrieben werden kann. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) und das Forschungszentrum Jülich haben im Herbst eine Forschungs- und Demonstrationsanlage in der Nähe von Düren in Betrieb genommen. Unter Experten gelten Agri-PV-Anlagen als Hoffnungsträger der Energiewende, weil sie im Gegensatz zu herkömmlichen Freiflächenanlagen weniger Ackerfläche in Anspruch nehmen.