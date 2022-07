Unter Verdacht des versuchten Totschlags

Die Polizei hat vier junge Männer aus Schloß Holte-Stukenbrock und Bielefeld festgenommen, die unter dem Verdacht des versuchten Totschlags stehen. In der Nacht zu Christi Himmelfahrt sollen sie gemeinschaftlich einen 46-Jährigen Mann an den Sammelteichen in Schloß Holte-Stukenbrock zusammengeschlagen haben.

Die Männer im Alter von 17, 18 und zweimal 20 Jahren stehen im Verdacht, am Feiertag Christi Himmelfahrt, 26. Mai, an den Sammelteichen an der Dechant-Brill-Straße einen 46-jährigen Mann zusammengeschlagen zu haben. Das Opfer hatte das erst am Montag angezeigt. Den Angaben zufolge habe der Mann nachts zwischen 1 und 3 Uhr alleine auf einer Parkbank am Wassersteg gesessen und Alkohol konsumiert. Im weiteren Verlauf sei eine Gruppe erschienen und haben auf ihn eingeschlagen. Der 46-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Durch die Ermittlungen gelangten Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh auf die Spur der vierköpfigen Gruppe junger Männer aus Schloß Holte-Stukenbrock und Bielefeld. Es erhärtete sich der dringende Tatverdacht gegen die Gruppe, einen gemeinschaftlichen versuchten Totschlag begangen zu haben.

Nach Anträgen der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurden daraufhin Untersuchungshaftbefehle erlassen. Am Freitag und am Sonntag konnten die vier jungen Männer vorläufig festgenommen und zur Verkündung am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt werden.