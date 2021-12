Unterhaltung am laufenden Band

Das „Kulturheimspiel: Der Paderborner Jahresrückblick 2021“ wurde nicht zum Geisterspiel. Die Paderhalle war ausverkauft, und Themen gab es genug. Der Pandemie zum Trotz haben viele Menschen aus Kunst und Kultur, Sport, Wissenschaft und Politik mit Kreativität und viel Engagement auch 2021 das alltägliche Leben in der Region Paderborn mitgestaltet.

„Kulturheimspiel“ in der ausverkauften Paderhalle bringt die heimische Prominenz ins Reden und in Bewegung

Erwin Grosche (rechts) wollte von Künstler Arnd Drossel wissen, wie die Reise in der Kugel nach Glasgow verlief. Beobachtet von Julia Ures und dem Kukulenz-Trio informierte Carsten Linnemann

Oft steht und fällt so ein Heimspiel mit den Moderatoren. Erwin Grosche, schelmisch, spitzbübisch, nie hämisch, wechselte sich moderierend mit einer schlagfertig-charmanten Julia Ures ab. Das „Kulturheimspiel“ lehnte sich etwas an die Sendung „Wetten dass?“ an, inklusive kariertem Anzug und Glitzerfummel für die Moderatoren. Das Kukulenz-Trio begleitete musikalisch die Moderation und den Jahresrückblick des „Pader­hallen-Gottschalks“ Erwin Grosche mit heiteren und traurigen Anlässen wie Todesfällen durch den Abend.