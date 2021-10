Unterhaltung ja, Riesenwurst nein

Shoppen und Schlemmen – das ist die beliebte Mischung beim Wurstmarkt, die auch in diesem Jahr wieder Besucher in die Innenstadt locken soll.

In diesem zweiten Corona-Herbst nun erlaubt die Schutzverordnung Veranstaltungen im Freien wieder und einem Wurstmarkt am letzten Oktoberwochenende steht nichts im Wege. Allerdings ist das leckere Vergnügen auf zwei Tage begrenzt und der Anschnitt der Riesenmortadella, bei der es immer zu großem Andrang kommt, entfällt.

Auch andere Leckereien

Am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Oktober, präsentieren sich rund 30 Anbieter mit ihren Ständen in der Innenstadt. Neben verschiedenen Wurstspezialitäten sind auch andere Leckereien im Angebot, etwa Burger, Backfisch, Pizza, Flammkuchen, Waffeln, Crêpes, gebrannte Mandeln, Eisvariationen und Kuchen sowie – zum Mitnehmen – Wildfleisch und Käsespezialitäten. Zum Wurstmarkt haben die Geschäfte am Samstag bis 18 Uhr sowie am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Parken ist am Wochenende auf allen öffentlichen Parkplätzen und im Parkhaus Ost kostenlos. Beste Unterhaltung und Überraschendes versprechen verschiedene Walk Acts. Am Samstag präsentiert sich Stephan Rodefeld als „Living Jukebox“ mit Songs von Frank Sinatra, Dean Martin und anderen Größen in der Lübbecker Innenstadt. Professor Abraxo ist mit Arzttasche auf seinem „Steam Rider“ unterwegs und mischt sich unter die Besucher, um ihnen die Kunst des Unmöglichen zu zeigen. Am Sonntag überrascht „Härr Georg“ die Besucher aus luftiger Höhe von seinem europaweit einzigartigen Stelzen-E-Bike. Und Florian Edler, Zirkusdirektor im „Ein-Mann-Wanderzirkus Zuckerwatte“, fasziniert mit atemberaubender Jonglage und Zaubershow. Dazu ertönt an wechselnden Orten erneut die „Living Jukebox“.

Diesmal ohne Bühne

Aufgrund der bestehenden Corona-Lage lassen sich jedoch nicht alle Elemente des Wurstmarktes umsetzen. „Die Bühne als zentraler Treffpunkt der Veranstaltung am Wappenplatz wird in diesem Jahr nicht aufgebaut und damit entfällt auch leider die offizielle Eröffnung mit Wurstanschnitt“, erklärt Peter Schmüser, Geschäftsführer von Lübbecke Marketing. „Wir haben uns bewusst für ein dezentrales Unterhaltungsangebot mit Walk Acts entschieden, bei dem sich die Künstler ihr Publikum selbst suchen.“

Auf die beliebten Verlosungen mit attraktiven Preisen müssen die Besucher aber nicht verzichten. Als Hauptpreise gibt es in diesem Jahr einen Fernseher, zwei Energiegutscheine sowie die Bereitstellung einer Foto-Box für die nächste Party. Weiterhin werden zehn Probierboxen „So schmeckt der Mühlenkreis“ verlost. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt in diesem Jahr erst im Anschluss an die Veranstaltung. Der CVJM Lübbecke verkauft die Lose am Wurstmarktwochenende zu je 50 Cent und erhält anschließend den gesamten Erlös zur Unterstützung seiner Arbeit.

Maske empfohlen

Für die Veranstaltung gilt keine 3-G-Pflicht. Falls es an einzelnen Stellen zur Ansammlung größerer Menschenmengen kommt, wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.