Unterhaltung mit Haltung

Vlotho

Das war das erste Kabarett seit einem Jahr in Vlotho: Arnulf Rating war in der Kulturfabrik zu Gast und hat den „Zirkus Berlin“ seziert. Was ist „da oben“ los? Geht es in der Politik um Geld, Macht, Ruhm? Ist alles nur Show und macht Kabarett überhaupt noch Sinn?

Von Frank Dominik Lemke