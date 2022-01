Unterricht für kleine Entdecker

Schule ist spannend. Es gibt viel zu entdecken, indem man es selbst ausprobiert. Das Spektrum, das an der Gesamtschule gelehrt wird, ist breitgefächert. Da kann jedes Kind seinen Schwerpunkt finden. 100 Viertklässler und ihre Familien haben sich am Samstag ein Bild gemacht. Die künftigen Fünftklässler konnten selbst Fruchtspieße machen, Figuren aus Holz sägen, Farben des Filzstiftes aufspalten, Knochen benennen oder einen Stromkreislauf schließen.

„Wir sind so froh, dass wir nicht nur über die Homepage informieren, sondern die Kinder selbst ausprobieren lassen können. Persönlich kann man sich einen viel besseren Eindruck von der Stimmung an unserer Schule machen“, sagt Schulleiterin Daniela Hartmann. Die Schüler der Klassen 5 bis 7 haben am Standort Jahnstraße mit ihren Lehrern viel Handfestes vorbereitet, das die Kinder ausprobieren konnten. Am zweiten Standort der Gesamtschule am Hallenbad werden die Jahrgänge 8 bis 13 unterrichtet. Die Schule im Aufbau wird nächstes Jahr, also 2023, das erste Abitur feiern.