Unterschätzt oder vergessen

„Doch gibt es leider immer noch Bereiche, in denen diese Nebenwirkungen unterschätzt oder gar komplett vergessen werden“, sagt Schmidt, „das gilt beispielsweise für den Einfluss von Medikamenten im Straßenverkehr. Man muss um Wirkungen und mögliche Nebenwirkungen wissen, bevor man sich hinters Steuer setzt“, appelliert Schmidt und sagt, warum das so wichtig ist: „Nicht nur verschreibungspflichtige Medikamente können negative Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit haben – rezeptfrei ist nämlich nicht mit harmlos gleichzusetzen.“ Nebenwirkungen seien auch bei rezeptfreien Medikamenten möglich. Müdigkeit, Schwindel, Benommenheit, Unwohlsein, Sehstörungen, Reaktionsträgheit oder Unruhe könnten auftreten und somit das Fahrvermögen einschränken. „Problematisch sind in diesem Zusammenhang beispielsweise Beruhigungs- und Schlafmittel, Arzneimittel gegen Erkältungen, Aufputschmittel oder Augentropfen“, weiß Apotheker Schmidt. „Ob man nach Einnahme bestimmter Medikamente noch fahrtüchtig ist, muss im Einzelfall entschieden werden, deshalb sollte man sich ausführlich in seiner Apotheke vor Ort beraten lassen.“ Schmidt gehe es nicht darum, Arzneimittel im Straßenverkehr allgemein zu verteufeln: „Schließlich erlangen viele Patienten wie Diabetiker, Bluthochdruck- oder Schmerzpatienten erst durch die konsequente Einnahme von Medikamenten ihre Fahrtüchtigkeit wieder zurück.“

Rechtliche Situation

Ein Gesetz, dass das Fahren unter Einfluss von Medikamenten generell verbietet oder einschränkt, gibt es nicht. Nach Paragraf 2 der Fahrerlaubnisverordnung sind Fahrer jedoch verpflichtet, vor Antritt jeder Fahrt kritisch zu prüfen, ob sie den Anforderungen des Straßenverkehrs gewachsen sind.

Medikamentengruppen, die die Fahrtüchtigkeit möglicherweise beeinträchtigen können sind Beruhigungs- und Schlafmittel, Schmerzmittel, Medikamente gegen Husten oder Erkältung, Medikamente gegen Depressionen (Antidepressiva), Medikamente gegen Psychosen (Neuroleptika), Medikamente gegen Migräne, Aufputschmittel (Stimulanzien), Blutdruck senkende Medikamente, Medikamente gegen Allergien, Medikamente gegen Diabetes, Narkosemittel, Augentropfen oder -salben und Medikamente gegen Epilepsie.