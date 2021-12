Unterstützung für interkulturellen Chor

Stefan Kühnhold (1. Vorsitzender), Sigrid Tenge-Erb (2. Vorsitzende) und Martina Wolf-Sedlatschek (Kassenwartin) stellten sich erneut für diese Ämter zur Verfügung. Schriftführerin Ulrike Krause hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt, an ihre Stelle tritt nun Monika Hesse-Möhring. Der Vorstand wurde um zwei Beisitzer erweitert: Nguyet Rodehutskors und Toni Schröder werden zukünftig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. Sabine Paus, die Schirmherrin des Vereins, wird auch weiterhin unterstützend zur Seite stehen.

Der Förderverein unterstützt den interkulturellen Chor Klangkult, der mittlerweile bei vielen Auftritten in Paderborn und im Umkreis sein Können unter Beweis gestellt hat. Sänger und Sängerinnen aus 25 Ländern singen in 27 Sprachen, westliche und orientalische Instrumente begleiten den Gesang. „Dieser Chor und der unterstützende Förderverein stehen für gelebte Integration“, sagt Sigrid Tenge-Erb. Nach der eigentlichen Ankunft und dem ersten Einleben und Organisieren des Alltagslebens sei es für die neuen Bürger der Stadt wichtig, am kulturellen Leben der Umgebung teilzuhaben.

Der Chor probt regelmäßig außerhalb der Ferien im Gemeindehaus des Lauren­tiuskirche, und zwar jeweils am 2. und 4. Sonntag des Monats von 17 bis 19 Uhr. Gäste sind willkommen.

In Zeiten der Pandemie musste allerdings auf andere Möglichkeiten des Probens zurückgegriffen werden; neben Proben in der Laurentiuskirche und auf der Wiese der Grundschule in Lichtenau wurde per Video Stimmschulung betrieben und das Repertoire auf Stand gehalten.