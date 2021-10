Unterwegs mit dem Nostalgie-Sonderzug

Der nostalgische Intercity-Sonderzug „Martin-Luther“ fährt am Samstag, 4. Dezember, in die Landeshauptstadt Thüringens nach Erfurt. Zuglok ist die imposante Schnellfahr-Elektrolok BR 103 der ehemaligen Deutschen Bundesbahn.

Die Bahn baute in den 1970er Jahren das Intercity-Netz mit diesen Lokomotiven und mit bis zu 200 km/h schnellen Zügen auf. Der Wagenpark, mit der authentischen Farbgebung der 1980er Jahre, besteht aus gemütlichen Wagen der 1. oder 2. Klasse und versprüht auch heute noch den Charme dieser Epoche. Unterwegs sorgt ein Barwagen für das leibliche Wohl.

Die Sonderzugfahrt kommt von Lippstadt. Abfahrt in Paderborn ist gegen 8.40 Uhr, in Altenbeken gegen 9 Uhr. In Erfurt ist ein rund fünfeinhalbstündiger Aufenthalt vorgesehen. Neben dem Besuch des Weihnachtsmarktes kann auch einer Stadtrundfahrt mit einer historischen Tatra-Straßenbahn teilgenommen werden. Gegen 20.30 Uhr erreicht der Sonderzug am Abend wieder Altenbeken, Paderborn gegen 20.50 Uhr.

Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten in der 2. Klasse für Erwachsene 79 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen 49 Euro, Sitzplätze der 1. Klasse sind 10 Euro teurer. Weitere Infos und Fahrkartenbestellungen telefonisch unter 02041/3484668 oder unter www.nostalgiezugreisen.de.