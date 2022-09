Unterwegs mit leichtem Gepäck

Vlotho

Am besten reist man mit leichtem Gepäck“... Diese Lebensweisheit aus einem Silbermond-Hit hat sich der Vlothoer Daniel Weiß bei seiner Radtour nach Moldawien zu eigen gemacht. Mit nur 33 Kilogramm Gepäck einschließlich seines Gravel Bikes absolvierte der 18-Jährige in seinen Sommerferien die etwa 2300 Kilometer lange Route von Vlotho bis nach Ceadir Lunga in Moldawien.

Von Joachim Burek