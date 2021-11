Unverpackt kommt in Enger an

Enger

Viele sagen, sie schätzen die Atmosphäre des Kaufladens für Erwachsene“, sagt Claudia Viertmann lächelnd und überblickt das kleine Ladenlokal in der Steinstraße, in dem sie beschäftigt ist. Betritt man Engers Unverpacktladen Pur:Produkt, fühlt man sich direkt an die Tante-Emma-Läden der Vergangenheit erinnert, in denen Kinder ihre süße Tüte selbst befüllen konnten und das Stück Seife – in Papier geschlagen – verkauft wurde.

Von Daniela Dembert