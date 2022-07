Update für den Paderborner Kita-Navigator

Paderborn

Seit acht Jahren bietet die Stadt Paderborn – wie viele andere Städte in NRW – Eltern zur Suche und Anmeldung für einen Kindergartenplatz das IT-basierte Programm Kita-Navigator an. Nunmehr liegt dazu ein neues Update vor, das Eltern die Möglichkeit bietet, bis zu acht Kindergärten zu benennen und in eine Wunschreihenfolge zu setzen.