Ursachen unklar: Ermittlungen nach Bränden in Neuenbeken und Dalheim abgeschlossen

Der Brandort an der Holtgrevenstraße in Paderborn-Neuenbeken wurde am Mittwoch erneut von Kriminalbeamten und einem Gutachter untersucht. Die Experten schließen technische Defekte am Auto sowie der Elektroinstallation aus.

Der Brandursprungsort liegt im Bereich des Abstellorts für die Hausmülltonnen. Vermutlich sind diese durch eine Fahrlässigkeit in Brand geraten. Die genaue Ursache lässt sich nicht mehr feststellen. Am ersten Weihnachtsfeiertag war ein Feuer im Carport ausgebrochen. Ein Auto sowie das Carport wurden zerstört. Das Feuer hatte auf das Wohnhaus übergegriffen und für einen Sachschaden zwischen 200.000 und 300.000 Euro gesorgt.

Der Brand in der Silvesternacht hat das Haus in Dalheim nahezu vollständig zerstört. Foto: Stephan Scholz

In Lichtenau-Dalheim ist das in der Silvesternacht in Brand geratene Doppelhaus von einem Sachverständigen begutachtet worden. Auch hier lässt sich aufgrund der hohen Zerstörung keine eindeutige Ursache feststellen. Eine technische Ursache kann ebenso möglich sein wie ein Brandausbruch durch einen verirrten Feuerwerkskörper. Das Feuer war in der Nacht um 0.35 Uhr entdeckt worden und hatte das Wohnhaus nahezu vollständig zerstört. Hier war zunächst von einem Sachschaden in Höhe von etwa 120.000 Euro die Rede.