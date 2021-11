„Uups – da war wohl Strom drauf!“

Bielefeld

Knisternde Spannung im Sitzungssaal des Brackweder Bezirksamtes: Ausnahmsweise lag dies einmal nicht an einer der hitzig geführten Diskussionen der heimischen Bezirksvertreter, die sonst dort tagen, sondern an einem Kurzschluss. In dem Bestreben, ein technisches Geschenk des Stadtbezirks an das Medienarchiv Bielefeld akkurat auszubauen, hatte Archivchef Frank Becker versehentlich ein stromführendes Kabel gekappt.

Von Markus Poch