UV-Licht macht Luft im PZ keimfrei

Warburg

Im Pädagogischen Zentrum in Warburg können die Besucher in Zukunft deutlich sicherer und vor allem bei besserer Luft Theaterstücke und Konzerte verfolgen oder an Schulveranstaltungen teilnehmen. Die in den vergangenen eineinhalb Jahren vorgenommenen 478.000 Euro teuren Arbeiten sind jetzt abgeschlossen worden.

Von Jürgen Vahle