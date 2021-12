Uwe Schoop neuer Prokurist

Nach fast 18 Jahren im Dienste der Stadt verabschiedet WFG-Geschäftsführer Frank Wolters den langjährigen Prokuristen zum Ende des Jahres in den Ruhestand. Kurz vor seinem 66. Geburtstag beginne damit für Martin Lüttke ein neuer Lebensabschnitt, den der Gitarrist sehr musikalisch begehen möchte, teilt die WFG mit.

„Rückblick in die Vergangenheit ist nicht mein Ding“, sagt Lüttke von sich selbst. Trotzdem sei ein Blick in die Historie erlaubt: Den gebürtigen Niedersachsen zog es nach seiner Ausbildung zum Indus­triekaufmann in der Metallbranche 1978 zum Studium nach Paderborn. Dieses beendete er 1984 als Diplomkaufmann.

Frank Wolters mit Martin Lüttke (rechts). Foto: Vorwerk/WFG

Ihn war es schon immer ein Anliegen, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik miteinander zu verzahnen. Diese Kompetenzen habe Lüttke insbesondere in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich mit dem WFG-Geschäftsführer Frank Wolters in die städtische Tochtergesellschaft eingebracht und maßgeblich an deren Neuausrichtung mitgewirkt, würdigt die WFG Lüttkes Engagement. „Martin verändert gerne, genau wie ich, daher haben wir uns von Anbeginn mehr als nur gut verstanden. Als Mentor hat er mich in den vergangenen Jahren unterstützt und mir einen starken Halt in der Entwicklung neuer Themen gegeben. Glück auf Martin!“, wünscht ihm der Geschäftsführer auch im Namen des gesamten Teams.

Für den neuen Prokuristen Uwe Schoop ist die WFG keine Unbekannte. Seit 2017 leitet er den Bereich Fachkräftesicherung der WFG. Dort steht insbesondere die MINT-Nachwuchsförderung im Fokus: „Während der gesamten Bildungsbiografie bieten wir gemeinsam mit unserem Netzwerk vielfältige Angebote zur Berufs- und Studienorientierung an, um Kinder und Jugendliche für eine Ausbildung im MINT-Bereich zu begeistern“, erklärt Schoop.

Menschen und Unternehmen zusammenzubringen

Mit dem „Haus der kleinen Forscher“, das Schoop für den Kreis Paderborn koordiniert, beginnt dies bereits im Kindergarten. „Nicht zuletzt im Kontext von Corona wird es in Zukunft viel stärker darum gehen, das Thema Ausbildung in den Fokus zu nehmen“, beschreibt Schoop künftige Aufgaben. Dazu zähle auch, mit der Agentur für Arbeit und weiteren Partnern am Standort, das Thema berufliche Bildung in Beschäftigung zu etablieren und zu befördern. „Schon während des Studiums habe ich gemerkt, dass mir das Thema Aus- und Weiterbildung liegt“, sagt der Diplom-Volkswirt, der großes Interesse daran hat, Menschen und Unternehmen zusammenzubringen. Bei der Wirtschaftsförderung Paderborn ist er damit seit 2004 gut aufgehoben: „Wir sorgen dafür, dass Unternehmen am Standort gute Bedingungen vorfinden und die Fachkräfte finden, die sie brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Schoop.

Als Vater einer Tochter ist es ihm wichtig, dass sein „Kind an einem Standort aufwächst, der wirtschaftlich gut aufgestellt ist und viele Perspektiven bietet“, sagt er. In seiner neuen Position als Prokurist gestaltet er diesen maßgeblich mit. „Im Namen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft wünsche ich Herrn Schoop alles Gute für die neuen Aufgaben und freue mich auf die Zusammenarbeit“, betont Bürgermeister Michael Dreier als Vorsitzender des WFG-Aufsichtsrates. Auch Geschäftsführer Frank Wolters freut sich über die Nachfolge: „Uwe kennt die WFG wie kein anderer und ist im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen im Bereich der Fachkräftesicherung die ideale Besetzung, um das Thema am Standort Paderborn zu koordinieren.“