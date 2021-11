Uwe Wischkony tritt neues Amt an

Monsignore wird in Steinheim als neuer Pfarrer eingeführt – Engagements im Südkreis enden

Warburg/Steinheim

Monsignore Uwe Wischkony wird Samstag, 27. November, in der Kirche St. Marien in Steinheim als neuer Pfarrer eingeführt. Das geschieht in der Vorabendmesse, die um 19 Uhr beginnt. Wischkony verstärkt dort künftig den Pastoralen Raum „Steinheim-Marienmünster-Nieheim“.