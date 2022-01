UWG bekräftigt Kritik am Ankauf von Brune

Die UWG-Fraktion im Haller Rat hat ihre Kritik am Kauf des Brune durch die Stadt Halle bekräftigt und bringt zugleich eine Idee ins Spiel, wie eine Unterstützung für die Halter alter Häuser entwickelt werden könnte. Zugleich zeigt sich Bürgermeister Thomas Tappe „sehr verwundert“.

Die UWG-Fraktion im Haller Rat hat ihre Kritik am Kauf des Brune durch die Stadt Halle bekräftigt und bringt zugleich eine Idee ins Spiel, wie eine Unterstützung für die Halter alter Häuser entwickelt werden könnte. Das Haus Brune an der Bahnhofstraße, das 1679 errichtet und bis 2014 als Gaststätte (vormals auch als Hotel) betrieben wurde, ist, wie ausführlich im WB berichtet, durch die letzten Besitzer, Heinz und Dr. Gerline Schulte-Brochterbeck, an die Stadt Halle verkauft worden. Im Rahmen von Haushalts-Konsolidierungsgesprächen des Rates wurde bekannt, dass die Stadt einen Betrag von drei Millionen für Kosten im Zusammenhang mit dem Haus Brune veranschlagt hat.