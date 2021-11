Valmiera als Kulturhauptstadt?

Blick vom Turm der Simonskirche über Valmiera. Rechts ist das Rathaus zu sehen, links das Theater, das jetzt einem Neubau weichen muss. Und man erkennt: Es gibt sehr viel Grün in der Stadt an der Gauja.Musikalische Ausblidung wird ganz groß geschrieben in Valmiera. Bei offiziellen Anlässen spielen deshalb ganz selbstverständlich eigene Nachwuchs-Ensembles auf.

Foto: Klaus-Peter SchilligKlaus-Peter Schillig