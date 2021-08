Vandalismus: Belohnung ausgesetzt

Borchen/Lichtenau

Mehrere tausend Euro Schaden haben Unbekannte am vergangenen Wochenende an Bushaltestellen im Kreis Paderborn verursacht. Wie berichtet, schlugen sie zahlreiche Scheiben ein. An insgesamt 16 Bushaltehäuschen sind die Scheiben beschädigt. Die Spur der Verwüstung zieht sich von Borchen entlang der K20 über Etteln, Henglarn und Atteln bis Husen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.