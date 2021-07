Varieté im Park übertrifft Erwartungen

Über eine Auslastung von mehr als 100 Prozent bei den zwölf Aufführungen der Show „Varieté im Park“ kann sich Christoph Meyer freuen. Er habe im Vorfeld mit einer Auslastung von etwa 70 Prozent kalkuliert, sagte der Direktor des GOP-Varietés im Kaiserpalais am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Nachfrage nach Tickets sei dann aber so groß gewesen, dass die ursprüngliche Platzzahl von 360 bei mehreren Veranstaltungen auf 420 aufgestockt worden sei. So sei am Ende auch eine Auslastung von mehr als 100 Prozent erzielt worden. Christoph Meyer: „Wir hätten sogar bis zu 500 Plätze anbieten dürfen.“