Vater spendet neues Leben

Eigentlich ist selbstverständlich, was Ingo Redecker (65) für seinen Sohn Sven (41) getan hat – er hat ihm eine Niere gespendet. Dass die beiden mit ihrem Schicksal an die Öffentlichkeit gehen, hat vor allem damit zu tun, dass sie für das Thema Organspende werben wollen. „Viele Menschen befassen sich mit dem Thema nicht, weil sie selbst nicht betroffen sind“, vermutet Sven Redecker.

Aus der Reha zurück: Ingo Redecker (von links), seine Frau Inge und Sohn Sven im Wohnzimmer in Beverungen.

Der Kaufmännische Angestellte kämpft seit seinem 27. Lebensjahr mit Nierenproblemen. „Zuerst bin ich mit Medikamenten ausgekommen, zuletzt war ich dreimal pro Woche auf die Dialyse angewiesen“, berichtet der vierfache Vater. Gut ein halbes Jahr lang musste er nach Höxter zur Blutwäsche, immer für vier bis fünf Stunden. „Damit gehöre ich noch zu den Glücklichen, andere hängen bis zu zehn Jahren an der Dialyse bis sie ein Spenderorgan bekommen“, erzählt Redecker. Das kam nun von seinem Vater. „Ich habe schon ganz früh beschlossen, dass ich meinem Sohn eine Niere spende, wenn das nötig wird“, berichtet der gelernte Tischler, der seit zwei Jahren Rentner ist. Bis es soweit war, dauerte es aber fast ein Jahr. „Ich bin bei jeder Menge Ärzte gewesen, 30- bis 40-mal ist mir in der Zeit sicherlich Blut abgenommen worden“, berichtet Vater Redecker. Auch eine Anhörung vor der Ärztekammer gab es. Am Ende stand fest: „Bei uns passte alles zusammen, wir sind wohl sehr kompatibel“.