Veranstalter schießt gegen Politik

„Irgendwie fühlen wir uns in den März 2020 zurückversetzt. Keine klare Linie, keine zügigen Anweisungen der Politik, das Infektionsgeschehen offenbar außer Kontrolle und keine Antworten auf unsere Fragen. Um den Entscheidungen der Politik diesmal zuvor zu kommen, verlegen wir unsere Events in das kommende Jahr“, schreibt Friedrich in einer Pressemitteilung. Das betreffe die geplanten Konzerte mit „Maniac“ in Höxter (20. November) sowie „AXXIS & KIXX“ in Nieheim (27. November) als auch die „4-Sterne-Deluxe-Night“ in Beverungen (11. Dezember). Tickets würden ihre Gültigkeit behalten – wer den Ersatztermin nicht wahrnehmen könne, bekomme eine Rückerstattung. Dafür genüge eine Mail an info@owl-booking.de mit der Bestellnummer und der Bankverbindung beziehungsweise dem Paypal-Account. „Schöner wäre es natürlich, wenn die Gäste ihr Ticket behalten und wir uns im kommenden Jahr sehen“, so Friedrich. „Maniac“ soll in der Stadthalle Höxter am 23. April 2022 spielen, „AXXIS & KIXX“ werden in der Stadthalle Nieheim am 7. Mai 2022 erwartet. Neuer Termin für die „4-Sterne-Deluxe-Night“ in der Stadthalle Beverungen soll der 7. Mai 2022 sein. Sie werde als Aftershow-Party zum Kneipenfestival ins Blütenfest integriert.

