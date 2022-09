Das ist los am Wochenende in Ostwestfalen-Lippe

Für Unternehmungslustige gibt es am Wochenende (9. bis 11. September 2022) in Ostwestfalen-Lippe einiges zu erleben. Unsere Übersicht der größeren Veranstaltungen.

Mehr über Veranstaltungen in Ostwestfalen-Lippe gibt es ständig auf unserer Sonderseite mit vielen Tipps und Hinweisen auf Feiern und Feste aus der ganzen Region.

BIELEFELD

11. September: Run&Roll City

Neuer Name, neuer Startplatz: Der „Stadtwerke run & roll City“ startet am Sonntag, 11. September, um 9.45 Uhr am Kesselbrink, also nicht mehr auf dem Ostwestfalendamm (OWD).

6.-11. September: Weinmarkt Bielefeld

Am lauen Spätsommerabend frischen Weißwein, prickelnden Prosecco, jungen Federweißer oder vollmundigen Rotwein genießen: Bielefeld darf sich nach zwei Jahren Pause auf den 39. Weinmarkt in der Bielefelder Altstadt freuen.

KREIS GÜTERSLOH

9. September: „Friend’n Fellow“ tritt in Harsewinkel

Am 9. September tritt das Duo „Friend’n Fellow“ im Wilhalm in Harsewinkel auf. Besucher erwartet eine Mischung aus Jazz, Blues und Soul.

9.-11. September: Offene Türen in der Orchideengärtnerei

Die Orchideengärtnerei „Ecuagenera Europe“ in Schloß Holte-Stukenbrock begeistert Orchideen, Anthurien und Philodendron in vielen Farben und Formen. Davon können sich Besucherinnen und Besucher von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September (an den ersten beiden Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr), ein eigenes Bild machen.

9.-11. September: Fledermauspirsch und Lieder gegen den Krieg auf der Burg Ravensberg

Am Wochenende ist auf der Burg Ravensberg einiges los. Vom 9. bis 11. September kommen Alt und Jung, Musikliebhaber und Tierfreunde ebenso auf ihre Kosten wie Besucher, die sich für die Geschichte der Burg interessieren.

11. September: „Kleines Fest“ auf dem Hof der Stiftung Brechmann in Schloß Holte-Stukenbrock

Beim Planungstreffen war die Vorfreude auf das zweite „Kleine Fest“ am Sonntag, 11. September, auf dem Hof Stiftung Brechmann an der Paderborner Straße 36 spürbar groß. Schon bei der Ankunft auf dem Hofgelände und dem Bauerngarten kommt Feststimmung auf.

11. September: „Dog Day“ im Safariland Stukenbrock

Der „Dog Day“ im Safariland rückt immer näher. Das Programm für den kommenden Sonntag, 11. September, ist nun um eine Wette bereichert worden. Dabei geht es um nicht weniger als 1000 Kilogramm Hunde- und Katzenfutter.

KREIS MINDEN-LÜBBECKE

9. September: Neue Deutsche Welle im Life House

Zu einem Abend voller Anekdoten, krasser Stories und legendärer Melodien lädt das Life House in Stemwede ein.

10. September: „Tote Hosen“ in Minden

Auch am kommenden Samstag werden wieder 40.000 Fans auf Kanzlers Weide am Weserufer in Minden erwartet: Dort treten „Die Toten Hosen“ (10. September) auf. Was gibt es für die Anreise und rund um das Konzert zu beachten?

11. September: Bikertreffen in Stemwede

Andere Biker treffen, eine Vielzahl von Motorrädern sehen und bestaunen, lockere Benzingespräche rund um das Motorrad führen und bei Live Musik mit netten Leuten gemeinsam im Open Air Café sitzen – das kam bei den Stemweder Bikertreffen in den vergangenen Jahren gut an.

KREIS PADERBORN

9.-11. September: Forst-Profis zieht es nach Lichtenau

Forstleute und Waldbesitzer, forstliche Dienstleister, Jäger, Naturfreunde: Sie alle wird es vom 9. bis 11. September erneut nach Lichtenau ziehen. Bereits zum zweiten Mal ist die Energiestadt Gastgeber der DLG-Waldtage.

10. September: Mauritius Allstars Bigband spielt in Büren

Die Mauritius Allstars Bigband steht am Samstag, 10. September, in der Stadthalle Büren auf der Bühne. Ab 19 Uhr zählt Lehrer und Bandleader Johannes Friebe an zum Konzert anlässlich des Schuljubiläums. Mit dabei sind dann auch Ehemalige, die ihre Liebe zur Musik vor Jahren am „Mauri“ entdeckt haben.

11. September: Spektakuläre Akrobatik

Bei ihrer Wortwahl sind Kulturveranstalter kreativ. Aus einem Musical samt Akrobatik wird ein „Acrobatical“. Ein solches erwartet die Besucher der Paderhalle am Sonntag, 11. September, um 16 Uhr.

9.-11. September: „Kuppelfest“ in Schloß Neuhaus

Es ist der nächste Kuppel-Coup! Vom 9. bis 11 September veranstaltet der Dachverband der Paderborner Kulturinitiativen das nächste „Kuppelfest“ in Schloß Neuhaus. Vom Nostalgiespielplatz über Live-Musik von 19 Bands bis hin zum angebundenen Streetfood-Markt bietet das Festival für jeden Geschmack die passende Musik und Aktivität.

9.-11. September: 78. Bundesfest in Ostenland

In Delbrück-Ostenland informierten nun Vertreter des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaft, die Bruderschaft aus Ostenland sowie der Stadt über den aktuellen Vorbereitungsstand. „Für Ostenland wird das Bundesfest die größte Veranstaltung, die hier jemals stattgefunden hat“, ordnete Oberst Markus Sandbothe das vom 9. bis 11. September stattfindende Fest ein.

9. September: Open-Air-Kino in Scharmede

Das Open Air Kino macht nach der Corona-Unterbrechung endlich wieder die Runde in Salzkotten: Diesmal am Freitag, 9. September, in Scharmede auf dem Hof Schulte-Alpmann, wo 500 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

10.-11. September: Stadtfest und Weltkindertag in Bad Wünnenberg

Nach vier stadtfestlosen Jahren wird jetzt in Bad Wünnenberg wieder gefeiert. Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. September, präsentieren sich 55 Gruppen, Vereine und Unternehmen beim Stadtfest. Besonderes Highlight: Der Kreis Paderborn richtet parallel dazu den Weltkindertag in Bad Wünnenberg aus.

KREIS HERFORD

11. September: Apfeltag in Hiddenhausen

Auf Obsthof Otte herrscht geschäftiges Treiben. Nicht nur, dass die Apfelernte in vollem Gang ist, Erdbeeren reifen nach wie vor und obendrein laufen die Vorbereitungen zum 26. Apfeltag, der am Sonntag, 11. September, von 11 bis 19 Uhr stattfindet, auf Hochtouren.

10. September: Weinfest auf dem Blücherplatz in Spenge

Die Stadt Spenge lädt für kommenden Samstag, 10. September, zu ihrem ersten Weinfest ein. In der Zeit von 16 bis 22 Uhr dürfen sich Weinfreunde auf dem Blücherplatz durch die Auswahl der Anbieter probieren. Im Ausschank sind vor allem deutsche Weine, mit denen die Anbieter beweisen, dass das Gute oft ganz nah liegt.

9. September: Ausstellungseröffnung im Marta

Mit einem Luftschiff startet Kathleen Rahn in ihren neuen beruflichen Lebensabschnitt. Denn die Arbeit „Papaver“ des belgischen Künstlers Panamarenko ist Teil der ersten Ausstellung die die Marta-Direktorin für das Herforder Museum kuratiert hat. Sie wird am Freitag, 9. September, eröffnet.

KREIS HÖXTER

10. und 11. September: Kinofest

Erstmals findet am Wochenende in ganz Deutschland das Kinofest statt! In teilnehmenden Kinos gibt es zwei Tage lang alle Filme, auf allen Plätzen, egal welche Vorstellung und welcher Saal, für 5€ pro Ticket. Das Cineplex in Warburg und das Central Kino in Borgentreich machen mit.

10. September: Rock-N-Revel-Festival in Altenbergen

Wenn am Samstag, 10. September, das dritte Rock-N-Revel-Festival in Marienmünster-Altenbergen über die Bühne geht, ist mit Massive Wagons eine Band mit von der Partie, die nicht nur eingefleischten Hardrock-Fans ein Begriff sein dürfte.

10. September: Kölschrock in Peckelsheim

Der Peckelsheimer Karnevalsverein „Pickel-Jauh“ feiert in diesem Jahr sein 33-jähriges Bestehen. Nachdem die eigentlichen Karnevalstage zu Beginn des Jahres alle ausfallen mussten, kann dieser besondere Geburtstag am Samstag, 10. September, im Rahmen der kölschen Sommernacht, die erstmals in Peckelsheim stattfindet, mit der kölschen Band Cat Ballou gefeiert werden.

Ab 11. September: Bierkrug-Sammlung in der Burg Dringenberg

Eine außergewöhnliche Sammlung von Bierkrügen zeigt das Museum in der Burg Dringenberg vom 11. September bis zum 30. Oktober.

KREIS LIPPE

9.-12. September: Wilbaser Markt in Blomberg

Jeweils am zweiten Wochenende im September wird Blomberg mit dem Wilbaser Markt vor den Toren der Stadt zum Kirmes-Mittelpunkt der Region. Fast 600 Jahre hat der Wilbaser Markt bereits auf dem Buckel. Annähernd 300 Markthändler und Schausteller sorgen für ein umfangreiches Warensortiment und für Erlebnisse in ihren Fahrgeschäften. Der Viehmarkt, der aus ewig langer Tradition immer noch am letzten Tag (montags vormittags) stattfindet, gibt Besuchern aus nah und fern noch die Möglichkeit, Pferde, Hühner, Gänse, Kaninchen oder andere Kleintiere zu erwerben.

Der Wilbaser Markt wird Freitagnachmittag mit einem zünftigen Fassbieranstich eröffnet und endet Montagabend mit einem großen Feuerwerk.

9.-11. September: „Leopoldshöhe karibisch“

Der Sommer wird karibisch auch zuhause: Zum ersten Mal findet in Leopoldshöhe das Festival „Leopoldshöhe karibisch“ statt! Vom 9. bis zum 11. September gibt es ein Wochenende lang das ultimative Strandfeeling auf dem Marktplatz direkt in der Innenstadt ganz ohne Flugtickets oder schweres Gepäck.

Freitag: 16 Uhr: Eröffnung mit karibischen Klängen/Rumtasting

18 Uhr: Livemusik mit Latino Total

Samstag: 12 Uhr: Eröffnung mit Beachvolleyballturnier

18 Uhr: Livemusik mit Roots

Sonntag: 12 Uhr: Eröffnung Familientag mit Kinderprogramm

12.30 Uhr: Kinderschatzsuche

13 Uhr: Livemusik mit Furumba

10. September: Kalletaler Walderlebnistag

Der Walderlebnistag ist ein Event für alle Generationen, bei dem Kinder mit Ihren Geschwistern, Eltern und Großeltern die Natur mit allen Sinnen erleben können. An zahlreichen Stationen kann von 11 bis 14 Uhr herausgefunden werden, welche Möglichkeiten der Wald bietet: Man kann u.a. auf Baumstämmen balancieren, Naturmaterialien ertasten oder Tierspuren entdecken. Die Teilnahme ist kostenlos, es ist keine Anmeldung erforderlich. Ort: Kalletal, Osterhagen 1, 32689 Kalletal

11. SEPTEMBER: TAG DES OFFENEN DENKMALS

Im Kreis Höxter historische Gebäude erkunden

Im Kreis Höxter gibt es dieses Jahr einige besondere Denkmal-Präsentationen: In Höxter wird das Tilly-Haus (Teil des Heisterman-von-Ziehlbergschen Adelshofes) vorgestellt. Das Gebäude soll zum Forum Anja Niedringhaus umgestaltet werden und stand über Jahrzehnte leer. In Warburg steht der Umbau des historischen Pennig-Hauses im Mittelpunkt. Beide Häuser können besichtigt werden.

Räume und Angebote des Liborianums in Paderborn entdecken

Zum ersten „Tag der offenen Tür“ lädt das Bildungs- und Tagungshaus Liborianum in Paderborn Interessierte am 11. September 2022 ein. Nach einer zweijährigen Umbau- und Modernisierungsphase des ehemaligen Kapuzinerklosters präsentiert die vom Erzbistum Paderborn getragene Einrichtung zum ersten Mal seine Räume sowie seine Angebote der breiten Öffentlichkeit.

In Bielefeld: Burgen, Schlösser und ein Doppelmord

Bielefeld beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals mit 18 Angeboten. Ein Teil davon ist regelmäßig geöffnet, anderes ist nur an diesem Tag zu erleben. Wiederum anderes verdient die Aufmerksamkeit, die der Tag zu bieten hofft.

Espelkamp: Die „Kultur-Spur“ aufnehmen

Der Besuch jahrhundertealter Gebäude und Orte hat nicht nur etwas Historisches. Es umfängt den Besucher sehr schnell eine Aura des Außergewöhnlichen.

DAS WETTER

Regen und Gewitter ziehen über Nordrhein-Westfalen

Abermals müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen ab Donnerstag auf Regen und Gewitter einstellen. Bis zum Mittag ist es stark bewölkt, dabei zieht schauerartiger Regen übers Land, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Stellenweise kann es dabei auch Gewitter und Starkregen geben.

Nachmittags klart sich der Himmel ein wenig auf; es kann allerdings bis zum Abend zu weiteren Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 19 und 23 Grad und in Hochlagen bei 17 Grad. Dazu geht ein schwacher bis mäßiger Wind, bei Schauern und Gewittern könnte sich dieser auch noch ein wenig verstärken.