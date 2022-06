Fronleichnam und ein langes Wochenende: Das ist los in OWL

Auch am langen Wochenende nach Fronleichnam ist in Ostwestfalen-Lippe einiges los. Eine Übersicht.

Mehr über Veranstaltungen in Ostwestfalen-Lippe gibt es ständig auf unserer Sonderseite mit vielen Tipps und Hinweisen auf Feiern und Feste aus der ganzen Region.

Campus-Festival Bielefeld

Am 16. Juni 2022 steigt nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause wieder das Campus-Festival Bielefeld. Das Open-Air-Festival gilt als größte Campus-Party der Republik und verwandelt den Campus Bielefeld zum insgesamt sechsten Mal für einen Tag in den heißesten Tanzboden der Stadt.

Quelle feiert den Sommer

Nach einer coronabedingten Zwangspause von zwei Jahren lädt die Queller Gemeinschaft wieder zum „Queller Sommer“ ein. Am 18. und 19. Juni wird im Zentrum des Stadtteils gefeiert.

Auf zwei Bühnen wartet ein buntes Musik- und Unterhaltungsprogramm. Unter anderem treten die Bielefelder Puppenspiele, Kater Karli und der Zauberer Florian auf. Unter anderem spielt die Band "Touch of Sound" auf. Weiter beteiligen sich viele Vereine, Kitas, die Grundschule, das örtliche Gewerbe und die evangelische Kirchengemeinde am Programm.

Kirmes-Comeback in Versmold

Nachdem die Stadt Versmold zum Jahresbeginn mitgeteilt hatte, dass der traditionelle St. Petri-Markt (auch bekannt als Sünne Peider) aufgrund der Coronapandemie zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden muss, war von allen Seiten ein allgemeines Bedauern zu vernehmen. Aber nun gibt es doch noch eine Alternative, denn erstmals in der Stadtgeschichte wird von Donnerstag, 16. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, eine Fronleichnamskirmes in der Innenstadt veranstaltet.

Mittelaltermarkt in Rahden

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause begibt sich der Museumshof in Rahden wieder auf eine Zeitreise. Vom 17. bis 19. Juni verwandelt sich die Hofanlage zu Füßen der Burgruine in einen mittelalterlichen Schauplatz. Es wird historisch gekocht und gebraten. Alte Handwerkskunst – über das Wollspinnen und Färben bis zur Seilerei und Waffenschmiede – wird wieder auferstehen.

Zirkus Charles Knie gastiert an der Bielefelder Radrennbahn

Rund 40 Artisten, Komiker und Techniker aus ganz Europa hat der Zirkus dieses Mal für den Auftritt in der Manege verpflichtet. Mit dabei sind unter anderem der Komiker César Dias aus Portugal, der Handstand-Artist Devin de Bianchi aus Italien und die Magic Show „Jidnis & Company“ aus Frankreich. Zu sehen ist die Zirkus- und Wasser-Show ab Mittwoch, 15. Juni, bis zum Sonntag, 19. Juni, an der Radrennbahn. Die Vorstellungen finden täglich um 16 und 19.30 Uhr statt, an Fronleichnam am Donnerstag und am Sonntag allerdings bereits um 11 und 15 Uhr.

Das ist los in Schloß Holte-Stukenbrock

Freitag, 17. Juni: ab 12 Uhr Harley Davidson Treffen Bielefeld Chapter Germany, in Schloß Holte-Stukenbrock, Hauptstraße vor dem Gasthof zur Post, am Samstag ab 16 Uhr mit Verkaufsmeile

Samstag, 18. Juni: 15 Uhr Kinderfest beim Sportverein Schwarz-Weiß Sende mit der Kinderband Randale, Falkenstraße

Sonntag, 19. Juni: ab 14.30 Uhr Schütztenfest in Liemke, Samstagabend schon mit Tanz im Festzelt, Sankt-Sebastianus-Straße 1 in SHS

Sonntag, 19. Juni: 17 Uhr Sommerkonzert des Männergesangvereins 1878 Eintracht Stukenbrock in der Versöhnungskirche am Gluckweg 1 in SHS

Klön, Kirmes und jede Menge Trödel in Isselhorst

Fronleichnam steht in Isselhorst ganz im Zeichen der Dorfkirmes und des traditionellen Antik-Marktes.

Kalletaler Wandertag „Willer wandert“

Im vergangenen Jahr musste der beliebte Wandertag „Willer wandert“ in den Herbst verlegt werden. Und 2020 sorgte die Pandemie sogar dafür, dass die Veranstaltung ausfiel. Doch nun geht es am Donnerstag, 16. Juni, wieder in die nahe Natur rund um Langenholzhausen.

Internationale Jugendfestwoche in Wewelsburg

Nachdem sie im vergangenen Jahr corona-bedingt ausfallen musste, wird jetzt vom bis zum 18. Juni wieder die Internationale Jugendfestwoche gefeiert. Am Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam), tanzen die Gruppen vor der Kulisse des Gutes Böddeken, wo dann auch der Internationale Markt stattfindet. Von 18 Uhr an ist ebenfalls auf Gut Böddeken der Musikalische Abend geplant.

Erstmals im Theater Paderborn findet am Freitag, 17. Juni, der Gala­abend der Folklore statt, für den die Jugendlichen im Vorfeld während eines Workshops auch ein Bühnenbild gestalten. Die Abschlussveranstaltung findet dann am Samstag, 18. Juni, von 16.30 Uhr an auf dem Ehrenfriedhof im Friedenstal statt.

Waldprozession in Warburg-Wormeln wird 400 Jahre alt

Nach dem Schützenfest steht in Wormeln die traditionelle Waldprozession am Sonntag nach Fronleichnam an. Und die soll in diesem Jahr etwas ganz Besonderes werden. Hintergrund: Sie wird 400 Jahre alt.

Wenn Baumstämme fliegen: 22. Delbrücker Highland Games

"Endlich geht es wieder los. Uns hat da wirklich was gefehlt“, freut sich Schiedsrichter Willi Ahlers auf die 22. Auflage der Delbrücker Highland Games am Fronleichnamsfeiertag, Donnerstag, 16. Juni, auf dem Außengelände der Reithalle Delbrück an der Anreppener Straße.

Erdbeerfest in Werther

„Sonata“ ist eine ganz Süße, in etwas dunklerem Rot leuchtet „Malwina“. Wer mehrere Sorten Erdbeeren kennenlernen möchte, sollte am kommenden Sonntag, 19. Juni, zum Erdbeerfest nach Werther kommen.

Bei Dorfrallye mehr als 30 Stationen erkunden

Kuh melken, Themen-Quiz, Lieder raten oder auch Wasserbomben-Weitwurf: Am Fronleichnam-Donnerstag, 16. Juni, heißt es in Lübbecke "Auf nach Gehlenbeck“. Lübbecke Marketing lädt mit der Dorfgemeinschaft Gehlenbeck ein, den größten der sieben Lübbecker Ortsteile bei einer Dorfrallye zu entdecken. Groß und Klein erwartet Programm mit Bewegung, Spiel und Spaß. Ein Blick auf Gehlenbeck und das Lübbecker Land bietet sich den Teilnehmern aus einem Ballon, der von einem Kran etwa 30 Meter in die Höhe gezogen wird.

Liebfrauentrachtwallfahrt in Salzkotten

Die Große Liebfrauentracht geht auf das Jahr 1200 zurück und ist damit fast so alt wie die Wallfahrt zum Gnadenbild von Verne, die in diesem Jahr bekanntlich 850-jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass findet am kommenden Sonntag, 19. Juni, erneut die Große Liebfrauentracht mit dem Gnadenbild statt.

ADAC: Rund um Fronleichnam drohen wieder Staus in NRW

Laut dem ADAC in NRW droht rund um Fronleichnam (16. Juni) wieder Staugefahr auf den Autobahnen im Land. „Mit dem Brückentag lohnt sich ein Kurzurlaub mehr als zuletzt über Pfingsten“, so ADAC-Experte Verkehrsexperte Roman Suthold. Der Verband erwarte aber etwas weniger Staus als zuletzt am Vatertagswochenende.

„Wir raten dazu, erst am frühen Abend oder am Donnerstagmorgen loszufahren. Dann kommt man entspannter und mit weniger Zeitverlust ans Ziel“, so ADAC-Experte Suthold. Geduld bräuchten Reisende auch am Freitag und im Rückreiseverkehr am Sonntagnachmittag.

Bestes Wetter ab Donnerstag

Zum Ende der Woche wird es in Nordrhein-Westfalen sehr warm und trocken. Am Rhein steigen die Temperaturen auf über 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Mittwoch mitteilte. Der Donnerstag wird heiter, mit einigen Wolken im Norden. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 27 Grad. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 15 bis 10 Grad ab. Es bleibt trocken und bis auf einige dünne Wolkenfelder klar.