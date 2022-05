Verantwortlich für 500 Pflegekräfte und 300 Azubis

Corona-Pandemie, demografischer Wandel und Fachkräftemangel: Kaum eine Berufsgruppe steht vor so immensen Herausforderungen wie die Pflege. „Als Einzelkämpfer kommt man da nicht weiter“, weiß Anna Nehrke, seit August 2021 Pflegedirektorin in den beiden Krankenhäusern der BBT-Gruppe in der Region Paderborn/Marsberg. „In den ersten Monaten habe ich unzählige Gespräche auf den Stationen geführt, mich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt und eine Art Ist-Soll-Vergleich gemacht. Gemeinsam haben wir uns gefragt: Wie sind wir aufgestellt und was brauchen wir, um für die Zukunft gerüstet zu sein?“ Herausgekommen ist ein neues kollegiales Teammodell der Pflegedirektion, welches die Managementfunktionen Personal, Prozesse, Projekte, Personalcontrolling und Praxisanleitung umfasst.

Die Pflegepersonalmanagerin Astrid Schlüter kümmert sich um den Stellenplan, flexible und attraktive Arbeitszeitmodelle und die schnelle Besetzung aller Stellen. Zofia Davids und Heike Backhaus, beide schon seit vielen Jahren in leitender Funktion im Brüderkrankenhaus und St.-Marien-Hospital tätig, nehmen sich die Prozesse vor, um Abläufe effizienter zu gestalten. Ein wichtiger Baustein ist hier die Digitalisierung.

Daniela Siedhoff mit ihrer langjährigen Erfahrung als Stationsleitung verantwortet das Pflegeprojektmanagement, Maren Kieneke das Pflegepersonalcontrolling. Um die Auszubildenden kümmern sich Wilhelm Gerzen und Anja Wüllner. Gemeinsam leiten die beiden das Team der Praxisanleiter, die auf jeder Station die zentralen Ansprechpartner für Azubis und Praktikanten sind. Sie kooperieren eng mit der Schule für Pflege und Gesundheit Paderborn, wo die theoretische Ausbildung zum Pflegefachmann/-frau stattfindet. Die Assistentin Katrin Droll unterstützt das gesamte Leitungsteam.