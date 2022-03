Verantwortung erwächst aus Historie

Die Wewelsburg ist nicht nur eines der Wahrzeichen des Kreises Paderborn. Seit genau 40 Jahren beherbergt das dortige Kreismuseum auch die „Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 – 1945“, die an die Historie und Verbrechen der SS und an ihre Opfer erinnert.

„Der Kreis Paderborn bekennt sich zu seiner Aufgabe, mit der Vermittlung der Geschichte der SS an diesem Ort politische Bildungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten“, betont Landrat Christoph Rüther. „Gerade in dieser Zeit, die von politischen Unsicherheiten geprägt ist, brauchen wir einen klaren demokratischen Rahmen, in dem Bildungsarbeit stattfinden kann. Wir haben vor 40 Jahren einen Bildungsauftrag angenommen, den wir gewillt sind, auch weiterhin aus Überzeugung zu erfüllen“, so Rüther.

Markus Moors (Leitung Forschung und Sammlung und stellvertretender Museumsleiter), Landrat Christoph Rüther, Museumsleiterin Kirsten John-Stucke und Dezernent Ingo Tiemann blicken zurück auf die Anfänge und in die Gegenwart der Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg. Foto: Lina Loos Fotografie

1933 geriet die Anfang des 17. Jahrhunderts erbaute Wewelsburg in den Fokus von Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Er pachtete das Schloss und ließ es als „SS-Schule Haus Wewelsburg“ ausbauen. Um genügend Arbeiter für den geplanten, gigantischen Ausbau einsetzen zu können, ließ Himmler am Ortsrand das Konzentrationslager Nieder­hagen einrichten. Insgesamt wurden etwa 3900 Häftlinge nach Wewelsburg deportiert. Mindestens 1285 starben an Hunger, Krankheit, den schweren Arbeitsbedingungen oder an Misshandlungen durch die SS.

Wenige Tage vor Einmarsch der amerikanischen Truppen, die die KZ-Häftlinge am 2. April 1945 befreiten, ließ Himmler die Wewelsburg sprengen. Sie brannte bis auf die Grundmauern aus, lediglich der Nordturm blieb unversehrt.

Bei der Eröffnung der neukonzipierten Erinnerungs- und Gedenkstätte 2010: Landrat Manfred Müller spricht mit dem KZ-Überlebenden Leopold Engleitner und Dr. Charlotte Knobloch, damalige Präsidentin des Zentralrats der Juden. Foto: Archiv Kreismuseum Wewelsburg

Der Paderborner Kreistag traf die Entscheidung zur Einrichtung einer Dokumentations- und Gedenkstätte 1977 nach mehrjährigen, öffentlich ausgetragenen Diskussionen. Die Ausstellung „Wewelsburg 1933–1945. Kult- und Terrorstätte der SS“ wurde nach fünf Jahren Grundlagenforschung durch den damaligen Professor der Universität Paderborn, Dr. Karl Hüser, 1982 eröffnet.

Zusammen mit dem damaligen Ausstellungsarchitekten Heinz Micheel hatte der 1980 eingestellte Museumsleiter Wulff E. Brebeck, der das Kreismuseum bis 2011 leitete, für die Ausstellung eine Gestaltung gewählt, die Beweischarakter haben sollte. Die Verbrechen der SS sollten durch eine Vielzahl von Quellen, Fotos und Dokumenten belegt werden können.

Einweihung des Mahnmals für die Oper der SS-Gewalt auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ ­Niederhagen (von links): Familie Gerrit Visser, KZ-Überlebender Otto Preuss, Vertretung der russischen Botschaft, Wewelsburger Ortsvorsteher Johannes Hillebrandt, Bürener Bürgermeister Wolfgang Runge und NRW-Staatsministerin Ilse Brusis. Foto: Archiv Kreismuseum Wewelsburg

In dieser Zeit fanden zahlreiche Diskussionen mit der Dorfbevölkerung über Verdrängung, Gedenken und Verantwortung gegenüber der Vergangenheit statt. Seit 1992 gab es regelmäßig Überlebendentreffen und Gedenkfeiern am 2. April, dem Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers. Im Jahr 2000 wurde schließlich das Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer der SS-Gewalt in Wewelsburg auf dem ehemaligen Appellplatz errichtet.

Ebenfalls 2000 begann der Kreis Paderborn mit der umfassenden Neukonzeption und Erweiterung der zeitgeschichtlichen Abteilung für Gesamtkosten von acht Millionen Euro. Die komplett überarbeitete und neukonzipierte Dauerausstellung wurde 2010 eröffnet.

Markt der Möglichkeiten Foto: Beim „Markt der Möglichkeiten“ am Samstag, 19. März, von 10 bis 16 Uhr, stellen sich zahlreiche Vereine und Initiativen vor, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus sowie für Zusammenhalt einsetzen. Gäste können sich im Burgsaal der Wewelsburg informieren und Kontakte knüpfen. In einem Vortrag und in verschiedenen Workshops wird Wissen zum Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus vermittelt. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Historiker und Fantasy-Experte Hermann Ritter stellt Themen aus den Bereichen Verschwörungstheorien und Esoterik vor. Themen der Workshops lauten unter anderem „Die extreme Rechte zwischen Klimawandelleugnung und Klimanationalismus“, „Mit Nationalstolz gegen Pride – Queerfeindlichkeit im Rechtsextremismus“, „Goldener Aluhut – Von der Hoax zum Verschwörungsmythos“. Das komplette Programm und weitere Informationen: https://www.vielfalt-lieben.de. ...

Die Popularität der Wewelsburg in rechtsextremen Kreisen ist eine Herausforderung, der sich das Kreismuseum stellen muss. Bei der Neukonzeption wurden die historischen Räume im Nordturm bewusst in den allgemeinen Besucherrundgang integriert, auch wenn die SS-Herrschaftsarchitektur mitsamt ihrer Nazi-Symbolik eine besondere Anziehungskraft auf einschlägige Kreise auszuüben scheint. Bunte Sitzsäcke auf dem Sonnenrad im „Obergruppenführersaal“ und Reproduktionen des frühen Mahnmalzyklus‘ von Josef Glahé in der „Gruft“ sollen dem entgegen wirken.