Verantwortung für den Frieden

Feierstunde zum Volkstrauertag mit Kranzniederlegung in Lübbecke mahnt zur Gewaltlosigkeit

Lübbecke

Gedenken am Volkstrauertag, das heißt nicht allein, sich an die Abermillionen Opfer der Weltkriege zu erinnern, sondern auch die Folgen von Hass und Gewalt heute in den Blick zu nehmen. „Die Botschaft, die von diesem Tage ausgeht, muss für uns alle lauten: nie wieder!“, sagte Andreas Schröder, stellvertretender Bürgermeister von Lübbecke.