Verantwortungsvolle Windkraftplanung

Paderborn

Das war ambitioniert: In nur einem Jahr haben Verwaltung und Politik eine geänderte Windkraftplanung auf den Weg gebracht, nachdem die 125. Änderung des entsprechenden Flächennutzungsplans vom Oberverwaltungsgericht in Münster gekippt worden war. Ob die 146. Änderung am Ende der gerichtlichen Überprüfung standhalten wird, steht zwar in den Sternen – bisher hat noch keine beklagte Flächennutzungsplanung zur Festlegung von Konzentrationszonen für die Windenergie vor dem OVG Münster bestanden. Dennoch war es richtig zu planen, und zwar sehr sorgfältig, um Rechtssicherheit zu erlangen.

Von Maike Stahl